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Beşiktaş'tan Fabri ve Claudio Bravo girişimi

Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Fabri ve Claudio Bravo'nun menajerleriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Fabri ve Claudio Bravo girişimi
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Önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılarda, gündemin 1. maddesi kaleci transferi.

İlk olarak Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'a haber gönderen Beşiktaş'ın, listedeki diğer alternatiflerle de görüşmelere başladığı öğrenildi.

Kartal'ın eski kalecisi Fabri'nin menajeriyle iletişime geçtiği, İspanyol oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

"BEŞİKTAŞ'A AŞIĞIM"

Konu hakkında konuşan 32 yaşındaki kaleci, "Orada herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak." ifadelerini kullandı.

CLAUDİO BRAVO DA LİSTEDE

Diğer taraftan sezon sonunda M.City ile sözleşmesi sona erecek olan Claudio Bravo'nun da listede olduğu, 36 yaşındaki eldivenle ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği belirtildi. 

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