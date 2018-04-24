Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye cevap

Beşiktaş Kulübü, bugün basın toplantısı düzenleyen ve olaylı derbi hakkında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldrım ile Asbaşkan Şekip Mosturoğlu olaylı debi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş'in tiyatrosunu izledik - İZLE

"ŞENOL GÜNEŞ TİYATRO YAPMIŞTIR"

Başkan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada Şenol Güneş'i tiyatro yapmakla suçlamış ve "Şenol Güneş perşembe günü burada tiyatro yapmıştır. Ondan beklenen, Şenol Güneş gibi filozof bir insanın maç oynaması için gerekeni yapmasını göstermesini isterdik. Tiyatro yapacaksınız, dikiş atılmadan dikiş atıldı havası verilecek, doktor açıklayacak, bunlara gerek yok." sözlerini sarf etmişti.

Beşiktaş camiasından Aziz Yıldırım'ın iddiaları yanıt geldi. Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada "Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak hiç kimsenin haddi değildir." ifadelerine yer verildi.

"ESEFLE KINIYORUZ"

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Sayın Şekip Mosturoğlu'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk Spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz.



Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler.



Bununla birlikte; Perşembe akşamı saha içerisinde yaşanan olaylara ve maçın tatil edilmesine rağmen kulübümüzün duruşu, Başkanımızdan Hocamıza kadar bütün sözcülerimizin Türk Futbolu adına yapıcı söylemleri ortadadır. Özellikle Pazar günü evimizde oynadığımız maç öncesi Başkanımızın açıklamaları ve taraftarımızın tribünlerde maç boyunca sergilediği küfürsüz pozitif görüntüler tüm spor kamuoyuna örnek olmuştur.



Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak bu savunma karşı tarafı ‘aşağılama’, renkler ve memleketler üzerinden ‘nefret suçu’ işleme hakkı vermemektektedir. Şenol Hocamızın uluslararası kariyeri ve başarısı ortadadır. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir.



Fenerbahçe Spor Kulübü kupa maçında yaşanan çirkin olayları savunmak dışında, Beşiktaş Kulübü olarak göstermeye çalıştığımız tüm iyi niyetimizin karşılığında dün kendi tribünlerinin 90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacaklar?



Bu tribün görüntüleri ve söylemlerle kupalar ve anlık zaferler kazanacaklarına inansalar da, sadece ve sadece Türk Sporu’na çok büyük ve kalıcı zarar vermektedir.



Son olarak belirtmek isteriz ki;



Beşiktaş’ta milyonların alın teri ve emeği vardır.



Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder.



Beşiktaş’a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz 'akıl tutulması’ yaşadıklarıdır.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK"