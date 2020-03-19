Beşiktaş'ın futbolculara koyduğu korona kuralı

Werder Bremen'de top koşturan Nuri Şahin, koronavirüs nedeniyle Bundesliga'nın durdurulmasıyla ilgili konuştu. Şahin,"Futboldan daha önemli şeylere sahibiz, kendimizi korumalıyız" ifadesini kullandı.

Nuri Şahin: Futboldan daha önemli şeyler var

Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo, Türkiye'nin diğer ülkelerden daha güvenli olduğunu söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana tam 30 futbolcu transfer eden ancak başarı sağlayamayan Başkan Ali Koç'un, yeni sezonda da kadronun büyük bir kısmını değiştireceği öğrenildi.

Belçika basını, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın, Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'yle ilgilendiğini, ancak Senegalli forvetin Galatasaray'a dönmek istediğini yazdı.

1 Gustavo: Türkiye'de güvendeyim Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo, Türkiye'nin diğer ülkelerden daha güvenli olduğunu söyledi.

2 Neymar, Fransa'dan ayrıldı PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'dan ayrılarak ülkesi Brezilya'ya gitti.

3 Fenerbahçe'de kadro yine değişiyor Göreve geldiği günden bu yana tam 30 futbolcu transfer eden ancak başarı sağlayamayan Başkan Ali Koç'un, yeni sezonda da kadronun büyük bir kısmını değiştireceği öğrenildi.

4 UEFA Başkanı: Amacımız ligleri tamamlamak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerde şampiyonlukların tescillenmesi için liglerin tamamlanması gerektiğini açıkladı.

5 İsmail Köybaşı, İspanya'da yaşananları anlattı İspanya La Liga ekiplerinden Granada forması giyen İsmail Köybaşı, ülkedeki koronavirüs salgınını ve etkilerini anlattı.

6 Fatih Terim'den koronavirüs hamlesi Koronavirüs salgını nedeniyle 3 gündür idmana çıkmayan Galatasaray'da Fatih Terim, Ç. Rizespor deplasmanı öncesinde oyuncularını mental açıdan hazırlamak adına psikolog yardımı alacak.

7 Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz'ü uyardı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile bir görüşme yaptı.

8 2021 Kulüpler Dünya Kupası ertelendi FIFA, 2021 yılında Çin'de düzenlenmesi planan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

9 Belçika basını: Diagne'ye İngiltere'den talip var Belçika basını, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın, Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'yle ilgilendiğini, ancak Senegalli forvetin Galatasaray'a dönmek istediğini yazdı.