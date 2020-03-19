Beşiktaş'ın futbolculara koyduğu korona kuralı

Beşiktaş'ta yönetim, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle futbolcularına yurt dışı ve şehir dışına çıkma yasağı getirdi.
UYMAYANA CEZA KAPIDA
Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların ardından lige, 5 Nisan'a kadar milli takım arası verilecek.
Siyah-beyazlı yönetim, oyuncularının bu ara sırasında ülkelerine gitmemesi ve İstanbul'da kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Futbolcularının sağlığını korumaya çalışan yönetim, bu karara uyulmaması halinde ise ceza verileceğini belirtti.