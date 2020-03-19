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Beşiktaş'ın futbolculara koyduğu korona kuralı

Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs tedbiri nedeniyle lige verilecek milli takım arasında futbolcularına, İstanbul'dan ayrılmamaları gerektiğini iletti.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ın futbolculara koyduğu korona kuralı
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Beşiktaş'ta yönetim, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle futbolcularına yurt dışı ve şehir dışına çıkma yasağı getirdi.

UYMAYANA CEZA KAPIDA

Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların ardından lige, 5 Nisan'a kadar milli takım arası verilecek.

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncularının bu ara sırasında ülkelerine gitmemesi ve İstanbul'da kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Futbolcularının sağlığını korumaya çalışan yönetim, bu karara uyulmaması halinde ise ceza verileceğini belirtti.

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