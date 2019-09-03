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Beşiktaş'tan, giden futbolculara Teşekkür videosu

Süper Lig'de etkin bir kadro kuran Beşiktaş, takımdan ayrılan futbolculara teşekkür videosu yayınladı.

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Siyah beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takımdan ayrılan Quaresma, Adriano, Medel, Kagawa, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin’e takıma katkıları için teşekkür etti. Kaynak Yeniçağ: Beşiktaş’tan takımdan ayrılan oyunculara ‘Teşekkür’ videosu paylaşıldı.

"Emekleriniz için teşekkürler" başlığıyla yayınlanan videoda Portekice, Japonca, İspanyolca ve Türkçe ‘Teşekkürler’ ifadesi yer aldı.  

GÖKHAN TÖRE VE ARAS ÖZBİLİZ VİDEODA YER ALMADI

Beşiktaş'tan paylaşılan teşekkür videosunda takımdan gönderilen Gökhan Töre ve Aras Özbiliz'in videoda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. 

Beşiktaş'tan teşekkür videosu - İZLE

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