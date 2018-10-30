Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'de 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre ile ilgili resmi sitesinden bir bilgilendirme mesajı yayınladı.

KANAMA VE YIRTIK TESPİT YAPILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."