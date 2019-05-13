Beşiktaş'tan gönderilecek futbolcular

Dün yapılan seçimli olağan genel kurulda 5. kez başkan seçilen Fikret Orman ve ekibi, çalışmalara başladı. Orman ve yönetimi bir yandan yeni teknik adam için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gidecek oyuncuları belirledi.

8 FUTBOLU KESİN OLARAK GÖNDERİLECEK

Siyah-beyazlılar ilk etapta sözleşmesi bitecek oyuncularla yollarını ayıracak. Kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ve Tolga Zengin gidecek ilk isimler.

Bu iki futbolcunun yanı sıra 30 Haziran'da kontratları sona eren Mustafa Pektemek ile Adriano da yolcu listesinde. Adriano'nun Brezilya'da oynamak istemesi ve yıllık ücreti ayrılıkta önemli faktörler olarak gösteriliyor.

Sözleşmesi devam eden Roco, Larin, Medel ve Lens için ise bonservisiye satma, teklif gelmezse ise kiralama seçenekleri masada.

Şilili Medel'in performansı beğenilse de yıllık maaşının yüksek olması yönetimin ayrılık kararı almasında etkili oldu. Bir diğer Şilili Roco ise hiç forma şansı bulamıyor ve kiralanacak.

Büyük hayal kırıklığı yaratan Lens ve Larin de gönderilecek diğer futbolcular.

TEKLİF GELİRSE SATILACAKLAR DA VAR

Kesin olarak gönderilecek 8 futbolcunun yanı sıra ekonomik duruma göre karar verilecek futbolcular da var.

Gözden düşen Oğuzhan Özyakup için beklenen teklif gelirse, deneyimli oyuncu satılacak. Çin, ABD ve Portekiz'den teklifler alan Quaresma'nın geleceği de yapılacak tekliflere göre belli olacak.

Dortmund'dan kiralanan Kagawa ile Torino'dan kiralan Ljajic için yeniden kiralama seçeneği masada. Ancak iki futbolcu için uygun kiralama bedelinde anlaşılamaması durumunda gelecek sezon kadroda yer almayacaklar.