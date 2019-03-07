Beşiktaş'tan görev bekleyen 4 yerli hoca

Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi.

Yönetimin listesinde, yabancı isimlerin yanı sıra yerli adaylar da bulunuyor.

Conte, Lucescu, Bilic ve Guti ile fikir alış verişinde bulunan siyah-beyazlı yönetim ibreyi camianın efsane isimlerine çevirdiği öğrenildi.

İLK TERCİH SERGEN YALÇIN

Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek adaylar arasında öne çıkan isimler. Beşiktaş'a futbolculuk dönemlerinde uzun yıllar hizmet eden efsane isimler, bu kez teknik direktörlük koltuğu için yarışıyor.

Şu anda boşta olan Rıza Çalımbay ile Mehmet Özdilek, görev verilmesi halinde teklifi kabul edeceklerini açıkça dile getirseler de, siyah-beyazlı yönetimin ilk tercihinin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.