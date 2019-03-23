Beşiktaş'tan Guilherme atağı

Henüz yeni teknik direktörü belli olmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Guilherme, siyah-beyazlı takıma transfer olabilir.
BEŞİKTAŞ MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yetenekli futbolcunun menajeriyle görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, maaş konusunda anlaşma sağlanırsa Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katacak.
5 GOL 7 ASİST
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 26 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı.
Guilherme, 10 numara dışında, merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor.