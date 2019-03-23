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Beşiktaş'tan Guilherme atağı

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda serbest kalacak olan Yeni Malatyasporlu Guilherme'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Guilherme atağı
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Henüz yeni teknik direktörü belli olmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Guilherme, siyah-beyazlı takıma transfer olabilir.

BEŞİKTAŞ MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yetenekli futbolcunun menajeriyle görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, maaş konusunda anlaşma sağlanırsa Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katacak.

5 GOL 7 ASİST

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 26 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı.

Guilherme, 10 numara dışında, merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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