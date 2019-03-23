Beşiktaş'tan Guilherme atağı

Arjantin, hazırlık maçında Venezuela'ya 3-1 mağlup oldu. 9 ay sonra milli takıma dönen Messi, 90 dakikada sahada kalsa da beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın isteği üzerine Caner Erkin'i transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak siyah-beyazlı kulüp ise bu teklifi geri çevirdi.

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Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

A Milli Takım Tenik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçında alınan galibiyetin moral motivasyon olarak iyi bir başlangıç olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini belirtti.