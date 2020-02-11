Beşiktaş'tan güldüren VAR paylaşımı

92'nci Oscar Ödül Töreni, Los Angeles'ta düzenlendi.

Ödüllerin verildiği gün resmi İngilizce hesabından bir paylaşım yapan Beşiktaş Kulübü, sadece Türkiye'de değil Avrupa basınınında da gündem olmayı başardı.

"VE OSCAR VAR'A GİDİYOR"

Oscar Ödül Töreni üzerinden VAR'a gönderme yapan siyah-beyazlı kulüp, “En iyi yardımcı oyuncu, en iyi film kurgusu, en iyi görsel efekt, en iyi özgün senaryo. Ve Oscar VAR’a gidiyor” şeklinde yaptığı paylaşımla, futbolseverleri güldürdü.

Atılan bu tweet sonrası Amerika'nın ünlü spor kanalı ESPN ise; "Ne oluyor Beşiktaş?" yazarak espriyi anlamaya çalıştı.

Bir taraftar ise Beşiktaş'a karşı yapılan hataların olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Bunların hepsi aynı sezonda oldu. TFF için ne kadar utanç verici" dedi ve olayı ünlü spor kanalına açıkladı.