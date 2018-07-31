Beşiktaş'tan Harun Tekin atağı

Fabri'yi Fulham'a gönderen Beşiktaş'ta kaleci arayışları devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın transferlerini bizzat kendisi gerçekleştiren başkan Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay'la Harun Tekin için bir görüşme yaptı.

HARUN TEKİN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Beşiktaş, 6 milyon euro karşılığında Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a sattı. Bu transferin ardından kalesini iyi bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Harun Tekin için girişimlere başladı.

Bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Fikret Orman ile Bursaspor Başkanı Ali Ay, kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

BONSERVİSİYLE SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Ali Ay, Fikret Orman'la yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Ali Ay'ın açıklaması şu şekilde:

"Fikret Orman ile Harun Tekin transferi hakkında konuştuk. Başkanımız da, biz de düşüneceğiz. Henüz bir şey yok. Kiralık olarak satmayı düşünmüyorum, bonservisi ile vermeyi düşünüyorum. Takas yok, takasa karşıyım. ki taraf da bir değerlendirme yapacak."