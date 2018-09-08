Beşiktaş'tan Kaan Ayhan atağı

Yaz transfer dönemini sağ bek almadan kapatan Beşiktaş, devre arası planını şimdiden hazırladı.
Siyah-beyazlı takımda 3. sezonunu yaşayan Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması teknik heyetin canını sıkarken, Şenol Güneş'ten devre arası için transfer isteği geldi.
SÖZLEŞMESİNİ YENİ UZATTI
Beşiktaş'ta alternatifi bulunmayan 33 yaşındaki futbolcunun tek başına ligi götüremeyeceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Fortuna Düsseldorf'ta top koşturan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın alınmasını istedi.
Kulübüyle olan sözleşmesini geçtiğimiz sezon uzatan 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 3 milyon euro civarında.
Kartal'ın kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katması bekleniyor.