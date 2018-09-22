Beşiktaş'tan Kadıköy'e gidecek taraftarlara duyuru

Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

1 Galatasaray şimdiden 30 milyon TL kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 1, Süper Lig'de ise 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şimdiden büyük bir gelir elde etti.

2 Fenerbahçe'den İsmail Devrim'in ailesine yardım Sarı-lacivertli kulüp, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden fanatik Fenerbahçeli İsmail Devrim'in ailesine yardım etmek için harekete geçti.

3 Beşiktaş 13 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 2005 yılında 4-3 mağlup eden Beşiktaş, o tarihten bu yana ezeli rakibini Kadıköy'de yenemiyor.

4 Küfürlü tezahürata Şenol Güneş'ten okey işareti Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapan taraftarlara destek vermesi derbi öncesi krize neden oldu.

5 Stuttgartlı taraftarlardan EURO 2024 protestosu Stuttgart-Düsseldorf maçında ev sahibi ekibin taraftarları, ülkelerinin EURO 2024 adaylığına karşı bir pankart açtı.

6 Şenol Güneş'in forvet kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de Babel'i forvet olarak oynatmaya karar verdi.

7 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

8 Cocu ve Şenol Güneş'in derbi mesajları Derbi öncesi her iki teknik adam da oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Cocu, "Ayağa kalkmak için Beşiktaş'ı yenmek zorundayız" dedi. Güneş ise "Kadıköy'den korkmayın" diyerek öğrencilerini motive etti.

9 Rodrigues: Fatih Terim beni güçlü biri yaptı Galatasaray'ın son günlerdeki yıldızı Garry Rodrigues, UEFA'ya verdiği röportajda "Fatih Terim Galatasaray'a geldiğinde beni aldı ve bana çok güvendi." dedi.