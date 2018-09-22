Beşiktaş'tan Kadıköy'e gidecek taraftarlara duyuru

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarı bilgilendirme mesajı yayınladı.
"Fenerbahçe Maçına Gidecek Taraftarlarımız İçin Bilgilendirme Futbol Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de FB Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın 24 Eylül Pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanında buluşmaları gerekmektedir.
Hareket saati 17.00’dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."