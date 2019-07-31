Beşiktaş'tan kenetlenme mesajı

Yaz transfer dönemi devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe birçok isme imza attırdı. Ancak siyah-beyazlı ekip henüz 2 oyuncuyu kadrosuna katabildi. Boyd ve Douglas dışında transfer yapamayan siyah-beyazlılarda henüz alternatifli bir kadro kurulamadı.

4 BÖLGEYE TRANSFER BEKLENİYOR

Beşiktaş taraftarı sol bek, stoper, sağ kanat ve forvet pozisyonunu takviye yapılmasını bekleniyor.

Adriano'nun ayrılığından sonra sol bek alamayan siyah-beyazlıların, Vida dışındaki stoperleri de güven vermiyor. Bu iki bölgeye mutlak oyuncu alması gereken Beşiktaş, Boyd dışında bir kanat daha almayı planlıyor.

Lens'in yetersiz görüntüsü, Quaresma'nın ise inişli çıkışlı performansı Beşiktaş'ı kanat transferine zorluyor. Öte yandan Abdullah Avcı, Burak'a alternatif olacak bir golcü de istiyor.

Transferde bu sezon ağır kalan Beşiktaş yönetimi, taraftarların tepkisini çekiyor.

Öte yandan bugün gerçekleştirilen idmanda Başkan Fikret Orman'la Abdullah Avcı bir araya geldi. Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından ikilinin fotoğrafı, "Şimdi kenetlenme zamanı" notuyla paylaşıldı.