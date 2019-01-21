Beşiktaş'tan Kevin Nkoudou atağı

Ryan Babel’i 2 milyon euro karşılığında İngiltere ekibi Fulham’a gönderen Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fransa basınından L’Equipe’de yer alan habere göre; Tottenham forması giyen Kevin Nkoudou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılması konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek Beşiktaş’a katılacağı da öne sürüldü. Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Kevin Nkoudou, 2015 yılında Marsilya’ya 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

TOTTENHAM'DA MUTSUZ

1 yıl sonra Tottenham’ın dikkatini çeken Fransız yıldız tam 11 milyon euro karşılığında bu kez İngiltere’nin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon Burnley’de kiralık olarak forma giyen Nkoudou, bu sezon Tottenham’da hiçbir lig maçında oynayamadı. Başarılı oyuncunun İngiliz ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.