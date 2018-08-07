1 Fenerbahçe'de hedef Marlon Mina transferinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, Barcelona'nın bir diğer stoperi Marlon’u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

2 Beşiktaş'tan Kiko Casilla atağı Harun Tekin ve Ospina transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'in yedek kalecisi Kiko Casilla'nın peşine düştü.

3 Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye cevabı Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini söyleyen Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, Başakşehir'in ardından Fenerbahçe'nin teklifini de reddetti.

4 Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog Gomis, yönetimin kendisine yönelttiği "Az gol atsaydın maaşında indirime gidecek miydin?" sorusuna, "Futbolda her zaman almak vardır" cevabını verdi.

5 Benfica-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

6 Phillip Cocu: Turu geçeceğimize inanıyorum Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de basın toplantısı yapan Phillip Cocu, Portekiz ekibi karşısında ofansif futbol oynayacaklarını söyledi.

7 Kaleciyi hayata küstüren gol Kaleci ile karşı karşıya kalan Slovenyalı futbolcu Nino Kouter'ın attığı şık gol futbolseverleri mest etti.

8 Ronaldo'nun formaları yok satıyor Juventus'un yeni transferi Crisitano Ronaldo'nun formaları her 30 saniyede bir satılıyor. İtalyan ekibi, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla kulüp forma satış rekorunu kırdı.

9 Benfica'nın hocası: F.Bahçe maçında hücum oynayacağız Benfica teknik direktörü Rui Vitoria, temsilcimiz Fenerbahçe'nin çok yetenekli bir takım olduğunu ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.