Beşiktaş'tan koronavirüs yalanlaması

Bademcik enfeksiyonu geçiren Adem Ljajic, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştı.

İtalyan basını, 39 derece ateşi olan Sırp futbolcuyla ilgili şaşırtıcı bir iddiada bulundu.

İTALYANLAR KARANTİNAYA ALINDI DEDİ

Yıldız futbolcunun koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını ifade eden İtalyanlara siyah-beyazlı kulüpten cevap geldi.

BEŞİKTAŞ YALANLADI

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Ljajic'in koronavirüse yakalanmadığı, bademcik enfeksiyonu geçirdiği ifade edildi.

İşte yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."