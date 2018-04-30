Beşiktaş'tan Kupa maçı açıklaması

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oyanancak yarı final maçında sahaya çıkmayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine bazı haber siteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı arayarak mücadeleye çıkmaları yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler yapmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla bu haberleri yalanladı.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Beşiktaş'yan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz. Saygılarımızla"