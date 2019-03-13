Beşiktaş'tan maaş alamayan futbolcular

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon büyük sıkıntılar yaşanırken, birçok oyuncu maaş alamadığı için şikayetçi. Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan Pepe ve Tolgay Arslan uzun süre maaşları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

KARİUS DA ÇAREYİ FIFA'DA BULDU

Pepe ve Tolgay'dan sonra Karius da alacakları için FIFA'ya başvurdu.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Alman kaleci, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Son derece formsuz görünütüsüyle sert eleştirilerin odağındaki deneyimli kalecinin 4 aydır parasını alamadığı öğrenildi. Liverpool'dan kiralanan Karius'un FIFA'ya yaptığı bu başvuru Beşiktaş'ın başını ağrıtabilir.

TOLGA VE GÖKHAN DA MAAŞ ALAMAYANLARDAN

Devre arası kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, dün kişisel Twitter hesabından 9 aydır maaşının yatmadığını açıkladı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu şu ifadeleri kullandı: "Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz.

9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım. 'Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz!' belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."

Öte yandan gazeteci Fatih Doğan, bir başka kadro dışı kalan oyuncu Tolga Zengin'in de yaklaşık 1 yıldır maaş alamadığını ifade etti.