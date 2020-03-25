Beşiktaş'tan Mandzukic atağı

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, Beşiktaş'ı transfere yönlendirdi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan siyah-beyazlıların ilk hedefi, forvet transferi.

Kartal'ın, kariyerini Katar'ın Al Duhail takımında sürdüren Mario Mandzukic'in peşine düştüğü belirtilirken, yönetimin bu transfer için Vida'dan da yardım istediği öğrenildi.

KORONAVİRÜS İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Golcü futbolcu, Beşiktaş'la ilgili Hırvat stoperden sık sık bilgi alsa da koronavirüs salgını bitene kadar bu transferin olma ihtimali hayli zor gözüküyor.