Beşiktaş'tan Mandzukic'e teklif

Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la final oynayan ve takımına büyük katkı yapan golcü futbolcu Mandzukic, tatil için Marmaris'e geldi.

UMUT GÜNER MANDZUKİC'LE GÖRÜŞTÜ

Sezonun yorgunluğunu atmak için Marmaris'te tatil yapan Mandzukic'le Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner bir görüşme gerçekleştirdi.

Juventus'un Ronaldo transferinden sonra Higuan, Millan'ın yolunu tuttu. Arjantinli golcü gibi Ronaldo'nun gelmesiyle takımdan ayrılacak bir başka isim ise Mandzukic.

Avrupa'nın birçok kulübünden teklif alan Hırvat golcüye Beşiktaş teklifini iletirken, Mandzukic'in yıllık 6 milyon euro istediği ifade edildi.

Umut Güner'in Mandzukic'in taleplerini Başkan Fikret Orman'a aktarıcak ve transferin yol haritası şekillenecek.