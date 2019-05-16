Beşiktaş'tan Marcelo atağı

32 haftası geride kalan ligde 42 gol yiyerek savunmada adeta dökülen Beşiktaş, gelecek sezon iyi bir defans hattı oluşturmayı planlıyor.

Devre arasında PSV'den transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Mirin'in yerine bir stoper arayan siyah-beyazlıların ilk hedefi Marcelo Guedes.

Başkan Fikret Orman, 2017 yılında 7 milyon euroya Lyon'a satılan Brezilyalı stoperi yeniden Türkiye'ye getirmek istiyor.

LYON'DA MUTSUZ

Daha önce Lyonlu taraftarlarla tartışan Marcelo'nun Fransa'da mutsuz olduğu ve yeniden Beşiktaş formasını giymek istediği öğrenildi.

Sezon biter bitmez Lyon yönetimiyle masaya oturacak olan Beşiktaşlı idareciler, Fransızları ikna ederse transferi bitirecek.

31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marcelo, Lyon taraftarıyla tartıştı - İZLE