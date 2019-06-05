Beşiktaş'tan Medel'e: Kendine kulüp bul

Şili Milli Takımı'nın kampında bulunan Medel'e, Beşiktaş yönetiminin Türkiye'den ayrılırken "Kendine kulüp bul" dediğini yazan Şili basını, bu doğrultuda tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye dönmemek için yeni bir anlaşma için zemin aradığını iddia etti.

1 YILLIK SÖZLEŞME VAR

Devre arasında Pellegrini'nin çalıştırdığı West Ham'a gitmek için görüşmeler yapan Medel'in, yeniden aynı rotayı izlediği de belirtildi.

Tecrübeli oyuncu devre arasında İngiliz ekibine, "Bonservisimi alıp, gelirim" sözü vermiş ancak Beşiktaş bırakmamıştı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 24'ü Spor Toto Süper Lig'de, 11'i de Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplamda 35 mücadelede forma giyen Medel, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.