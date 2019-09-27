Beşiktaş'tan mesaj içeren Tuncel Kurtiz paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, göreve devam etmeyeceğini duyurmuştu.
Orman'ın şaşırtan bu açıklaması sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan siyah-beyazlı kulüp, 13-20 Ekim'de yeni başkanını seçecek.
Dün kulüp binasına gelen Orman, kendisine görevi bırakma diyen taraftarlara "Hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek kırgın olduğunu belirtmişti.
Orman'ın başkanlığa aday olup olmamakta kararsız kaldığı öğrenildi.
Öte yandan Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümüyle ilgili kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım "Orman mesaj veriyor" yorumlarına neden oldu.
Son dönemde yaptığı icraatlardan bahseden Orman, Süleyman Seba gibi anılmak istediğini söylemişti.