Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

1 Unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi efsane derbileri sizin için derledik.

2 Beşiktaş'tan mesaj içeren Tuncel Kurtiz paylaşımı Beşiktaş'ın Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, Fikret Orman'ın mesaj verdiğini iddia etti.

3 Volkan Demirel derbiye gidecek mi Antrenör lisansı olmadığı için kulübede yer alamayacak olan Volkan Demirel'in dev derbiyi soyunma odasından takip edeceği öğrenildi.

4 Abdullah Avcı'nın istifa kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni seçilecek olan yönetimin önünü açmak için istifa edeceği öğrenildi.

5 Ali Koç derbiyi evinde izleyecek Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicil' gerilim devam ediyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'den talep gelmemesi üzerine tüm locaları kiralayan G.Saray yönetimi, Koç'a yer bırakmadı.

6 1 milyar 385 milyon liralık derbi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki yönetim de galibiyet primlerini belirledi. Başkan Ali Koç, 2 milyon lira, Mustafa Cengiz ise 5 milyon lira sözü verdi.

7 Cumhurbaşkanlığı Kupası Efes'in 35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek şampiyon oldu.

8 Tolga Ciğerci: Derbide savaşacağım Tolga Ciğerci, sakatlığı sonrası futbola geri dönmesinde Fenerbahçe'nin büyük payı olduğunu ifade ederek, Galatasaray maçında sonuna kadar savaşağını söyledi

9 Ümit Özat, Azerbaycan'a gidiyor Son olarak Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın, Azerbaycan ligi takımlarından Sabah FK ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.