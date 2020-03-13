Beşiktaş'tan şampiyonluk talebi

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'ın futbolculuk kariyerini kaleme aldığı, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitabında anlattığı teşvik primi itirafıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"İLGİLİ KURULLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Mesut Bakkal Denizlispor forması giydiği 1986-87 sezonunda, Beşiktaş ile oynanan mücadele öncesinde Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını ve karşılaşma öncesinde doping yaptıklarını dile getirmişti.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri göreve çağırdıklarını ve söz konusu maçın 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil edilip, 86-87 sezonunun şampiyonunun Beşiktaş olarak tescil edilmesini talep etti.