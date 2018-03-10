Beşiktaş'tan Milan Badelj girişimi

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ön libero için arayışlarda sona gelindi...

EL SIKIŞILDI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba ile yolları ayıracak siyah beyazlılar sezon sonunda Fiorentin veda edecek ve bonservisi elinde olacak Milan Badelj ile el sıkıştı.

Beşiktaş'ın istediği Milan Badelj - İZLE

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Hırvat Milli Takımı'nın da bankosu olan Badelj'in bonservisinin elinde. 25 Şubat 1989 doğumlu Badelj stoper ve ön libero pozisyonlarında forma giyiyor.

VİDA TAVSİYE ETTİ

İtalya'da başarılı bir performans sergileyen Hırvat oyuncuya Vida'nın Beşiktaş'ı tavsiye ettiği ve bu transfer pazarlığında tecrübeli futbolcunun büyük rol oynadığı öğrenildi.