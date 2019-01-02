Beşiktaş'tan Q7 açıklaması: Parasını istemesi yasal hakkı

Oyuncuların alacaklarını istediği için kadro dışı bırakıldı iddialarını yanıtlayan Mahmutyazıcıoğlu, "Bir oyuncu parasını alamadığı için ihtar çekti diye kadro dışı bırakıldı' gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili de konuşan Mahmutyazıcıoğlu, "Hocamız takıma katkı sağlayacak oyuncularla çalışmak istiyor. Yönetim de aynı fikirde olduğu için Tolga, Tolgay, Love ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Kadro dışı bırakılan 4 futbolcuya kulüp bulmalarını söyledik. Eğer kulüp bulamazlarsa ve transferleri gerçekleşmezse bizim de ihtiyacımız varsa parasını ödüyoruz tabii ki kullanacağız." yorumunda bulundu.