Beşiktaş'tan Rafinha atağı

Beşiktaş, sağ bek bölgesi için Bayern Münih’ten Rafinha’ya kancayı taktı. Kara Kartal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldızı, ocak ayında kadroya katmak istiyor.

HEDEF DEVRE ARASI SAĞ BEK TRANSFERİ

Beşiktaş Yönetimi, kadrodaki eksikleri kapatmak için çalışmalara başladı. Sezon başında Gökhan Gönül’ün sakatlığı ve Andreas Beck’in Stuttgart’a satılmasının ardından bu bölgede Adriano’yu kullanmak zorunda kalan Beşiktaş, devre arasında ilk olarak kaliteli bir sağ bek transfer etme hedefini koydu.

ÖN PROTOKOL İMZALAMA HAKKI VAR

Siyah-Beyazlı idarecilerin, Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onayını aldıktan sonra Bayern Münih’in Brezilyalı sağ beki Rafinha ile ilgili girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Alman deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2018’de sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız, ocak ayında bir başka kulüple ön protokol imzalama hakkına sahip.

TRANSFER UCUZA BİTEBİLİR

Yönetimin Rafinha için kontratını koz olarak kullanacağı ve sezon sonunu beklemeden cüzi bir miktara işi bitirmek istediği kaydedildi. Bu sezon 14 maça çıkan Rafinha sol bekte de oynayabiliyor.