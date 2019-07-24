Beşiktaş'tan Schürrle ve Kagawa girişimi

Shinji Kagawa ve Andre Schürrle'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a Borussia Dortmund'dan haber geldi.

Dortmund Sportif Direktörü Micheal Zord, iki futbolcu hakkında konuşurken ''Bu hafta için Kagawa ve Schürrle'nin ayrılığı için tekrar görüşmelere başlayacağız.'' sözlerini kullandı ve iki futbolcunun 'kesin' ayrılacağının altını çizdi.

BEŞİKTAŞ PAZARLIK MASASINDA

Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık oynayan Japon futbolcuyu bonservisiyle satın almak isterken Schürrle'yi ise kiralamayı düşünüyor.

Almanya'dan gelen bu haber üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetimin, iki oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve Alman ekibiyle pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

FAVRE: '5-6 OYUNCUYU GÖNDERMEMİZ GEREK'

Öte yandan Alman ekibinin teknik direktörü Lucien Favre de, kadrodaki fazla oyuncu sayısından yakınmış ve ''30 oyuncudan fazla sezonu açmamız imkansız. O yüzden birkaç hafta içinde 5-6 futbolcu göndermemiz gerekecek'' diye konuşmuştu.