Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e teşekkür plaketi

Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 4 sezonluk görevini Kasımpaşa maçıyla tamamladı.

2 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Siyah-beyazlı ekibe 2 şampiyonluk yaşatan Güneş, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez gruptan çıkaran isim olmuştu. Şenol Güneş, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çeyrek final oynatma başarısı gösterdi.

SERDAR ADALI PLAKET VERDİ

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, maç öncesi kulübe hizmetlerinden dolayı Şenol Güneş'e bir teşekkür plaketi sundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de bir teşekkür mesajı paylaşılarak, "12 Haziran 2015 tarihinden beri Beşiktaş'ımızın teknik direktörlük görevini yürüten, futbol takımımızın Spor Toto Süper Lig'de iki şampiyonluk kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan Şenol Güneş, bundan sonra ay-yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir. Şenol Güneş'e Beşiktaş'ımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.