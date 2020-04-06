Beşiktaş'ta yabancılar antrenman talebini geri çevirdi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde tesislerde sosyal mesafeyi koruyarak bir araya gelen yönetim ve teknik heyetin, futbolcuların gruplar halinde sahada antrenman yapabilmesini sağlayacak bir planlama üzerinde konuştukları ortaya çıktı.

İKİ VEYA ÜÇERLİ GRUPLAR HALİNDE ÇALIŞILACAK PROGRAMLAR HAZIRLANDI

Önümüzdeki hafta başlanması düşünülen programda, iki veya üçerli gruplar halinde oyuncuları tesislerde antrenmana çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar, hazırlanan taslağı tüm takıma gönderdi.

Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul ettiği ve gruplar halinde de olsa tesislerde idmana çıkmak istedikleri öğrenildi.

YABANCI OYUNCULAR PEK SICAK BAKMIYOR

Yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu bir grubun ise bu fikre sıcak bakmadığı, evden çıkıp koronavirüs kapmaktan korkan futbolcuların, virüsü kendi ailelerine de bulaştırma riski nedeniyle tesislere dönme düşüncesine karşı oldukları kaydedildi.

Yönetimin ise doktor raporları doğrultusunda hareket edileceğini belirterek, oyunculara güvence verdiği ifade edildi.