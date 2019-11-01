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1 Cadılar Bayramı'nı kutlayan futbolcular Dünyaca ünlü futbolcular, birbirinden ilginç kostüm ve makyajlarıyla Cadılar Bayramı'nı kutladı. Kutlayanlar arasında Mesut Özil-Amine Gülşe çifti de vardı.

2 Kayserisporlu futbolcular boş kaleye gol atamadı Kayserispor ile Bayrampaşaspor arasında oynanan Türkiye Kupası 4. tur maçında, inanılmaz bir olay yaşandı. Kaleciyi ikiye bir yakalayan ev sahibi ekip, topu ağlarla buluşturamadı.

3 Beşiktaş'tan Talisca atağı Guangzhou Evergrande’de sorunlar yaşayan Anderson Talisca, Beşiktaş'a haber göndererek geri dönmek istediğini söyledi. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyu devre arasında kiralayabilir.

4 Ali Koç: Vergiyi futbolcular değil kulüpler ödüyor Yeni vergi yasası tasarısıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu kanunun hiç gelmemesini umuyorum" dedi.

5 Falcao'yu soğuk oda iyileştirecek Radamel Falcao'nun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun çaba harcayan G.Saray, Lifecube (soğuk oda) teknolojisini kullanarak bu süreyi kısaltmayı planlıyor.

6 Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 18 takım arasında sadece Galatasaray ile aralarının kötü olduğunu söyledi. Koç, "Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim vardır" dedi.

7 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğini Türkiye sağlayacak 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerini Türkiye'nin alması için iş birliği protokolü imzalandı.

8 Jordan Clarkson başörtü taktı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Jordan Clarkson, yeni tarzıyla görenleri şaşırttı. Yıldız basketbolcu maça başörtü takarak geldi.

9 Adil Rami 3 hafta yok Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'na karşı oynadığı maçta kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta forma giyemeyecek.