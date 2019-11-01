Beşiktaş'tan Talisca atağı

Beşiktaş'ın Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, ortaya koyduğu futbolla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpte 1 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, ikinci sezonun sonunda ilginç bir karar alarak Çin'e transfer olmuştu.
CANNAVARO'YLA SORUNLAR YAŞIYOR
Klasını orada da konuşturan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon hocası Cannavaro'yla sorunlar yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Henan Jianyi maçında oyundan alınan Talisca, karşılaşmanın ardından düzenlenen takım yemeğine de katılmamıştı.
Çin'den ayrılmak isteyen yetenekli futbolcu, eski kulübü Beşiktaş'a haber yolladı; Dönmek istiyorum.
8 MİLYON EURO KAZANIYOR
Siyah-beyazlı yönetim, kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın maaşının yarısını Çin ekibi karşılarsa, oyuncuyu devre arasında kiralamayı düşünüyor.
Talisca, Guangzhou Evergrande takımında yılda 8 milyon euro kazanıyor.