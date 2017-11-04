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Beşiktaş'tan taraftarlara Leipzig uyarısı

Beşiktaş kulübü, Şampiyonlar Ligi’nde Alman ekibi Leipzig ile oynayacağı karşılaşma için taraftarlarının stada gelmemesi çağrısında bulundu

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Beşiktaş'tan taraftarlara Leipzig uyarısı

Beşiktaş Kulübü, Şampiyonlar Ligi’nde Alman ekibi Leipzig ile oynayacakları karşılaşma hakkında bir duyuru paylaştı.

MAÇA GELMEYİN UYARISI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Taraftarlarımız, RB Leipzig ile 6 Aralık'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek RB Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."

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