Beşiktaş'tan taraftarlara Leipzig uyarısı

Shaq dünyanın en acı cipsini yedi

1 Aykut Kocaman Riad Bajic'i istiyor İtalya basını Aykut Kocaman'ın Udinese'de forma giyen eski öğrencisi Riad Bahic'i istediğini yazdı.

2 Maicon tek başına 5 golcüyü geride bıraktı 10 haftada 4 gol atan Maicon, tek başına Soldado, Janssen, Van Persie, Fernandao ve Negredo'dan daha fazla rakip fileleri havalandırdı.

3 G.Saray Mesut Bakkal'ı da yanılttı Gençler'i 5-1 yenen G.Saray, Sudumica, Bülent Uygun ve Samet Aybaba gibi maç öncesi çok ümitli olduğunu söyleyen Mesut Bakkal'ı yanılttı.

4 Galatasaray devre arasında Arda'yı alacak Galatasaray yönetimi, devre arasında Arda'yı 6 aylığına kiralamak için Barcelona'nın kapısını çalacak.

5 Tudor: Caner ve Feghouli'ye verilen cezalar fazla Caner Erkin ve Feghouli'ye verilen cezalar hakkında konuşan Tudor, "Bence ikisi de daha az ceza almalıydı" dedi.

6 Fikret Orman doğum günün partisinde coştu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 50. yaş gününü yakın dostlarıyla kutladı.

7 Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi Aziz Yıldırım ve yönetimi, Aykut Kocaman ile yaptığı toplantıda Valbuena dışında neden ikinci bir hücum planlarının olmadığını sordu.

8 Ümit Milli Takımı aday kadrosu açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 10 ve 14 Kasım'da yapacağı maçlar için aday kadroyu açıkladı.

9 Galatasaray taraftarının yüzü güldü Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibini 5-1 yenerek kötü gidişi bitirirken, taraftarı da sevindirdi.