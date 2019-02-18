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Beşiktaş'tan TFF'ye derbi isyanı

F.Bahçe derbisinin pazartesi günü oynanacak olması Beşiktaş yönetimini kızdırdı. Siyah-beyazlı idareciler, "Biz neden G.Saray derbisini pazar günü oynadık? Biz Türk değil miyiz?" diyerek isyan etti.

Beşiktaş'tan TFF'ye derbi isyanı
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TFF'nin, Süper Lig'de merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının pazartesi günü oynanacağını açıklaması siyah-beyazlıları öfkelendirdi.

Gerekçe olarak, Fenerbahçe'nin, Zenit ile perşembe günü yapacağı maç gösteriliyor.

G.SARAY DERBİSİ PAZAR OYNANMIŞTI

Beşiktaş ise sezonun ilk yarısında UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile 29 Kasım Perşembe günü karşılaşmıştı. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlamış ve cuma gününe girildiğinde sona ermişti. Beşiktaş bu maçın ardından sabah saatlerinde İstanbul'a dönmüş ve 2 Aralık Pazar günü de Galatasaray derbisine çıkmıştı.

BİZ TÜRK DEĞİL MİYİZ?

Çifte standarda itiraz eden siyah-beyazlı yöneticiler, "Biz Türk takımı değil miyiz? Bize neden dinlenme fırsatı verilmemişti? Bu kararın iyi niyetle alınmış olma ihtimali yok" diyerek TFF'ye tepkilerini dile getirdi.

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