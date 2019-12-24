Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararları beğenmeyen siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurma kararı aldı.
"26 ARALIK'A KADAR AÇIKLAYIN"
Özellikle Vida'nın penaltı pozisyonunda VAR hakemlerinin Çakır'ı uyarıp uyarmadığını öğrenmek isteyen yönetim, TFF'den VAR kayıtlarını yayınlamasını istedi.
Yapılan başvuruda, "Fenerbahçe maçının hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26 Aralık 2019 saat 17.00'ye kadar açıklanması arz ve talep ederiz." denildi.