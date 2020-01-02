Beşiktaş'tan yedek kaleci atağı

Loris Karius'la rekabet edebilecek bir kaleci arayan Beşiktaş yönetimi, çalışmalara başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Volkan Babacan'ın alınmasını istediği, yönetimin ise bu talep üzerine Başakşehir'le görüştüğü öğrenildi.
ALTERNATİFİ TOLGA ZENGİN
Ancak siyah-beyazlı yönetimin, turuncu-lacivertlilerin 650 bin euro bonservis bedeli istemesi üzerine eski futbolcusu Tolga Zengin'i gündemine aldığı öğrenildi.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Çıkan bu haberler üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Tolga'yı takımda görmek istemediklerini belirten yorumlarda bulundu.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi geçtiğimiz sezon sona eren tecrübeli kaleci, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.