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Beşiktaş'tan yedek kaleci atağı

Utku Yuvakuran'ın performansından memnun kalmayan Beşiktaş yönetimi, Volkan Babacan'ın peşine düştü. Yönetimin bir diğer alternatifi ise uzun süredir boşta olan Tolga Zengin.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'tan yedek kaleci atağı
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Loris Karius'la rekabet edebilecek bir kaleci arayan Beşiktaş yönetimi, çalışmalara başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Volkan Babacan'ın alınmasını istediği, yönetimin ise bu talep üzerine Başakşehir'le görüştüğü öğrenildi.

ALTERNATİFİ TOLGA ZENGİN

Ancak siyah-beyazlı yönetimin, turuncu-lacivertlilerin 650 bin euro bonservis bedeli istemesi üzerine eski futbolcusu Tolga Zengin'i gündemine aldığı öğrenildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Çıkan bu haberler üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Tolga'yı takımda görmek istemediklerini belirten yorumlarda bulundu.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi geçtiğimiz sezon sona eren tecrübeli kaleci, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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