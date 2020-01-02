Beşiktaş'tan yedek kaleci atağı Utku Yuvakuran'ın performansından memnun kalmayan Beşiktaş yönetimi, Volkan Babacan'ın peşine düştü. Yönetimin bir diğer alternatifi ise uzun süredir boşta olan Tolga Zengin. 02.01.2020 - 10:24 | Haber Merkezi