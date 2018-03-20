Beşiktaş'ta Alanya maçı öncesi 9 eksik

Başakşehir'e 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş zirve yarışında yara alırken, 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda üç puandan çok daha fazlasını fazlasını bıraktı.

Siyah beyazlılarda önceki akşam sarı kart gören Adriano ve Gary Medel cezalı duruma düştü. Bu iki önemli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma ile birlikte, iki hafta sonra Vodafone Park'ta Alanyaspor'la oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

SAKAT SAYISI ALTIYA ÇIKTI

Cezaların yanı sıra Beşiktaş gelen iki sakatlık haberiyle de sarsıldı. İlk olarak önceki akşam, Başakşehir karşılaşması sırasında darbe alan Negredo'nun elmacık kemiğinin kırıldığı ve İspanyol santrforun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Dün de takımı kaptanı Oğuzhan Özyakup'un yine Başakşehir mücadelesinde aldığı darbe sonrası sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı. Oğuzhan Özyakup, Milli Takım kadrosundan çıkarılırken, takımda sakatların sayısı altıya çıktı. Takımda Atınç, Pepe, Gökhan Töre ve Veli'nin sakatlıkları sürüyor.

NEREDEYSE BİR TAKIM EKSİK: 6 SAKAT 3 CEZALI

SAKATLAR

Alvaro Negredo: Elmacık kemik kırığı

Oğuzhan Özyakup: Kalça adalesinde yırtık

Pepe: Kırık ayak parmağı

Atınç Nukan: Yırtık ACL

Veli Kavlak: Antrenman eksiği

Gökhan Töre: Antrenman eksiği

CEZALILAR

Quaresma: Kırmızı Kart

Adriano: Sarı kart

Gary Medel: Sarı kart

F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma 5 maç ceza alırken, Medel ve Adriano birer karşılaşma kaçıracak.