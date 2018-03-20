Beşiktaş'ta Alanya maçı öncesi 9 eksik

Başakşehir'e 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş zirve yarışında yara alırken, 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda üç puandan çok daha fazlasını fazlasını bıraktı.
Siyah beyazlılarda önceki akşam sarı kart gören Adriano ve Gary Medel cezalı duruma düştü. Bu iki önemli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma ile birlikte, iki hafta sonra Vodafone Park'ta Alanyaspor'la oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
SAKAT SAYISI ALTIYA ÇIKTI
Cezaların yanı sıra Beşiktaş gelen iki sakatlık haberiyle de sarsıldı. İlk olarak önceki akşam, Başakşehir karşılaşması sırasında darbe alan Negredo'nun elmacık kemiğinin kırıldığı ve İspanyol santrforun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Dün de takımı kaptanı Oğuzhan Özyakup'un yine Başakşehir mücadelesinde aldığı darbe sonrası sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı. Oğuzhan Özyakup, Milli Takım kadrosundan çıkarılırken, takımda sakatların sayısı altıya çıktı. Takımda Atınç, Pepe, Gökhan Töre ve Veli'nin sakatlıkları sürüyor.
NEREDEYSE BİR TAKIM EKSİK: 6 SAKAT 3 CEZALI
SAKATLAR
Alvaro Negredo: Elmacık kemik kırığı
Oğuzhan Özyakup: Kalça adalesinde yırtık
Pepe: Kırık ayak parmağı
Atınç Nukan: Yırtık ACL
Veli Kavlak: Antrenman eksiği
Gökhan Töre: Antrenman eksiği
CEZALILAR
Quaresma: Kırmızı Kart
Adriano: Sarı kart
Gary Medel: Sarı kart
F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma 5 maç ceza alırken, Medel ve Adriano birer karşılaşma kaçıracak.