Beşiktaş'ta Pepe 1 ay yok

Süper Lig'de Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'a kötü haber Pepe'den geldi.

PEPE KADRODAN ÇIKARILDI

Sağ ayak parmağında kırık tespit edilen Pepe, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş konuyla ilgili, "Fenerbahçe ile oynanan kupa müsabakasında Soldado'nun ayağına basması nedeniyle, parmağında kırık meydana gelen Pepe kadrodan çıkarıldı" şeklinde açıklama yaptı.





Tedavisine başlanan Pepe'nin iyileşme sürecinin bir ayı bulabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Medel'in yanında Tosic veya Vida ikilisinden birini oynatması bekleniyor.

Portekizli oyuncu Trabzonspor maçı dışında, Gençlerbirliği, kritik Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

LİGE MİLLİ ARA VERİLECEK

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta oynayacağı İrlanda Cumhuriyeti maçı için liglere milli ara verilecek ve yaklaşık 15 gün Süper Lig'de maç oynanmayacak. Pepe'nin bu 15 günlük süre sonunda nisan başı gibi takımına dönmesi bekleniyor.