Beto: Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacağız

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin takım kaptanı kaleci Beto, müsabakadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Beto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacak olmaları nedeniyle maçın daha da önemli olduğunu söyleyerek, "Aynı dinamizmle, mücadelemizle sahada olacağız. Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var. Sonuçla ilgili şu anda bir şey söylemek için erken. Hafta sonunu bekleyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Son 3 haftada kalelerinde 1 gol gördüklerini ve bunun takım halinde ortaya koydukları performansın sonucu olduğunu belirten Beto, "Matematiksel olarak da kalenizde ne kadar gol görmezseniz, galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır." diye konuştu.