Beto penaltı kurtardı, Konya ile Göztepe berabere kaldı

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

1 Dorlan Pabon'dan iki harika gol Monterrey forması giyen Kolombiyalı futbolcu Pabon, Guadalajara mücadelesinde iki güzel gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

2 IFAB futbola yeni kurallar getirdi Futbol kurallarını koyan kurum olan IFAB, İskoçya'nın Aberdeen kentinde yapılan genel kurulun ardından yeni değişiklikleri açıkladı.

3 Fenerbahçe'nin kötü transfer politikası Fenerbahçe'nin dün oynadığı Rizespor maçının ilk 11'inde yaz transfer döneminde alınan 11 oyuncudan hiçbiri yer almadı. Bu durum sarı-lacivertli ekibin kötü transfer politikasının özeti gibi.

4 Ölen taraftarlar için anma töreni düzenlendi Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına anma töreni gerçekleştirildi.

5 Guti'den yönetime transfer raporu Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçmesi en kuvvetli aday Guti olarak görülüyor. İspanyol çalıştırıcı takımla ilgili hazırladığı raporu yönetime verdi.

6 Sezer Öztürk'ün büyük değişimi Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Sezer Öztürk'ün değişimi görenleri şaşırttı.

7 Beşiktaş ile Kayserispor arasında transfer pazarlığı Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı Süper Lig maçının ardından bir transfer görüşmesi yapıldı. Kayseri cephesi Oğuzhan'ı isterken, Fikret Orman Larin'i önerdi.

8 Fenerbahçe'nin futbolu Koç ve Yanal'ı kızdırdı Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 yenmesine rağmen oyun olarak tatmin etmedi. Sarı-lacivertlilerin kötü futbolu hem Ersun Yanal'ı hem de Ali Koç'u kızdırdı.

9 Rıdvan Dilmen: Penaltıdan önce ofsayt var Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda ofsayt olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Kural aksini söylüyorsa, o kuralı yazan futbolu bilmiyordur" dedi.