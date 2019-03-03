Beto penaltı kurtardı, Konya ile Göztepe berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Konyaspor 18. dakikada Petar Filipovic'in golüyle öne geçerken, Göztepe'de Yasin Öztekin, 54'te skora dengeyi getirdi.
BETO PENALTIYI KURTARDI
91. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen, Jahovic'in ceza sahasında düşürülmesi sonrası VAR'a giderken penaltı noktasını gösterdi ve konuk takımda Kadu da ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi.
Kullanılan penaltı atışında Skubic, kaleci Beto'yu geçemedi Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 35 puana çıkarken, Göztepe 26 puana yükseldi. Konyaspor'un 3 puan hasreti 5 maça çıktı.
İzmir temsilcisinde Tamer Tuna ikinci maçında puanla tanıştı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
* Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Türkiye kariyerinde kalesine atılan 12 penaltının 6'sını kurtardı.