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Beto penaltılarda geçit vermiyor

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Beşiktaş mücadelesinde Oğuzhan Özyakup'un penaltısında gole izin vermedi ve Göztepe kariyerindeki 6. penaltısını kurtarmış oldu.

Beto penaltılarda geçit vermiyor
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Beto, Göztepe kariyerinde 6. kez penaltı atışında gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de, Beto bir kez penaltıda devleşti.

OĞUZHAN'A GOL İZNİ VERMEDİ

Beşiktaş mücadelenin 19. dakikasında bir penaltı kazandı. Penaltı için Beşiktaş'ta topun başına Oğuzhan Özyakup geçti. Oğuzhan'ın penaltısında Beto topu sağ köşeden çıkarmayı başardı. Beto, Göztepe kariyerinde 6. kez bir penaltı atışında gole izin vermemiş oldu.

İşte Beto'nun Göztepe'de kurtardığı penaltılar

18/19, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
18/19, Burak Yılmaz (Trabzonspor)
17/18, Seleznov (Akhisar)
17/18, Yatabare (Karabük)
17/18, Güray Vural (Kayseri)
17/18, Deniz Türüç (Kayseri)

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