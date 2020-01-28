Beto: Ronaldo gördüğüm en profesyonel futbolcu

Göztepe'nin başarılı kalecisi Beto, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Beto, Portekiz Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Ronaldo ile oynamaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, Portekizli yıldız ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"EN İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞTI"

"Çok özel bir insan. Çok uzun yıllardır beraber çalıştığımız, bütün gelişimine şahit olduğum biri. Birçok altın top ödülünü kazandı ama hiçbir zaman bırakmadı. Bu anlamda onun adına hem çok mutlu oluyorum hem de büyük gurur duyuyorum. Kazanabileceği her şeyi kazanıp, en üst seviyeye gelip hala bunun için çalışan bir insan olmak çok zor. Çok iyi bir profesyonel, Ronaldo gördüğüm en profesyonel oyuncu. Kendi hayatına dikkat eden, motivasyonuna, oyununa, gelişimine, çalışmalarına son derece dikkat eden bir insan. Hep en iyi olmak istedi, en iyi olmak için çalıştı, en iyi oldu, en iyi olmaya devam ediyor ve en iyi kalmak için de her zaman çabalıyor. Bu anlamda kendisi ile gurur duyuyorum. Çocukluk çağında kendinden 3-4 yaş büyük oyuncularla oynuyordu. O yaşlarda 3-4 yaş, ciddi fark ettiren bir şey ama o başarıyordu. Her zaman savaşıyordu. Omuz omuza temaslarda, vücut gücü olarak her zaman rakiplerine üstün gelmeye çalışıyordu. Sürekli fitnesse giriyordu, ağırlık çalışıyordu, daha güçlü olup fiziksel mücadelelerde üstün gelebilmek için çabalıyordu. Bu gücü de zamanla sağladı."

"RONALDO'NUN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMIYORUM"

Beto, "Ronaldo 71 santimetre yükseğe sıçradı ve 2.56 metrelik bir yüksekliğe çıkarak kafa ile golünü attı. Bu tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Ronaldo ile yaşadığınız ve seni şaşırtan bir anınız var mı?" sorusuna ise, "Hayır, onun yaptığı hiçbir şeye şaşırmıyorum." yanıtını verdi.