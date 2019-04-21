Beto'nun gözyaşları

Erzurumspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve rakibinin puan sıralamasında üzerine çıktı.
GÖZTEPE KÜMEYE YAKLAŞTI
Süper Lig'de küme düşmeyi yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta gülen Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Dadaşlar, 28 puanla 16. sıraya çıkarken, İzmir ekibi 27 puanla 17. sırada kaldı.
BETO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Göztepe, hayati bir öneme sahip olan Erzurum mücadelesini kaybedince sarı-kırmızılılar büyük üzünüt yaşadı. Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, karşılaşmadan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
Soyunma odasına giderken sahada ağlayan Portekizli file bekçisini, Erzurumspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu teselli etmeye çalıştı.