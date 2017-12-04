Beytullah Eroğlu dünya şampiyonu oldu

Bedensel engelli milli yüzücü Beytullah Eroğlu, başarılarına bir yenisini ekleyerek Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
ALTIN MADALYA KAZANDI
Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Meksika'nın başkenti Meksiko'da organize edilen şampiyonada, milli sporcu, 50 metre kelebekte 38,35 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.
Beytullah, 100 metre serbest stilde ise 4. sırada yer aldı. Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası, 8 Aralık Cuma günü sona erecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Beytullah Eroğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.