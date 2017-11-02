Beyzbolda şampiyon Houston Astros

MLB'de 2017 sezonu, 162 maçlık normal sezon ve play-off'ların ardından Houston Astros ile Los Angeles Dodgers arasında Dodger Stadı'nda oynanan final serisinin 7. karşılaşmasıyla sona erdi.

İkinci kez final serisinde mücadele eden konuk takım Astros, Dodgers karşısında çıktığı 7. maçta 5-1 galip gelerek 1962'de kurulan kulübün tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etti. Houston Astros, 2005'te yer aldığı ilk finalde Chicago White Sox'a 4-0 kaybetmişti. Şampiyonluk hasreti 1988'den bu yana süren Los Angeles Dodgers ise 19. kez çıktığı MLB finalinden 13. defa mağlup ayrıldı.