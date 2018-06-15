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Bielsa 2. lig takımıyla anlaştı

Marcelo Bielsa İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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Bielsa 2. lig takımıyla anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, görevinden ayrılan İngiliz Paul Heckingbottom'un yerine Arjantinli teknik adam Bielsa ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique Marsilya, Lazio ve Lille gibi takımlarda görev almıştı.

Daha önce Premier Lig'de 3 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen son yıllarda eski başarılarından uzaklaşan Leeds United, geçen sezon Championship'i 13'üncü sırada tamamlamıştı.

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