Bielsa, Konyasporlu eski futbolcuyu istiyor

İngiltere Championship takımlarından Leeds United'ın başına geçen teknik direktör Marcelo Bielsa, bir dönem Konyaspor forması giyen Barry Douglas'ın transfer edilmesi için harekete geçti.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Konyaspor'dan Wolverhampton'a geçen yaz 1,2 milyon euro karşılığında transfer olan sol bek için Bielsa'nın istekli olduğu belirtildi.

Championship'ten Premier Lig'e yükselen Wolverhampton'da 40 maça çıkan ve 5 gol, 14 asistlik performans sergileyen İskoç oyuncunun, Bielsa'nın taktik anlayışında önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı. Wolverhampton'ın yeni bir sol bek transferi düşündüğü için 2019 yılın Haziran ayında sözleşmesi bitecek Barry Douglas'ın ayrılığına izin verebileceği kaydedildi.