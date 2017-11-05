Bielsa'nın görevine son verilebilir

Büyük umutlarla başladığı sezonda istediği sonuçları bir türlü alamayan ve Ligue 1'in açılış haftasında Nantes karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından 10 haftadır 3 puana hasret kalan Lille'de teknik direktör Marcelo Bielsa'nın kredisi tükenme noktasına geldi.

YOLLAR AYRILABİLİR

L'Equipe gazetesinin haberine göre, ligin 12. haftasında Metz ile deplasmanda oynanacak maçtan da mağlubiyetle dönülmesi halinde, Lille yönetimi Arjantinli teknik adamla yolları ayırma kararı alabilir.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Bielsa, Ligue 1'de bu sezon görevine son verilen ikinci teknik direktör olacak. Ligdeki ilk yol ayrımı, 11 haftada topladığı 3 puanla son sırada bulunan Metz'de geçtiğimiz hafta yaşanmış ve Philippe Hinschberger'in görevine son verilmişti.

Bielsa yönetiminde sezonu ilk 5 takım arasında tamamlama hedefiyle yola çıkan Lille, 10 maçtan sadece 6 puan çıkararak Ligue 1'in 19. basamağında yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların 8. haftada Amiens ile deplasmanda oynadığı maç, 15. dakikada Lille'in bulduğu gol sonrası misafir tribün bariyerlerinin çökmesi sebebiyle yarıda kalmıştı.