Bifouma'nın test sonuçları negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden Yeni Malatyasporlu Bifouma, İstanbul dönmüş ve tedbir amaçlı kontrolden geçmişti.

27 yaşındaki oyuncu, test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını açıkladı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bifouma, şu ifadeleri kullandı: "Herkese iyi akşamlar. Son zamanlarda koronavirüs olduğuma dahil haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım, negatif çıktı. Hastalığım yok. Bende virüs yok. İspanya'ya ailevi sebeplerden dolayı gitmeye mecburdum. İstanbul'a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. İspanya'ya özel bir ekiple gittim ve üzerimde alkollü jel ile maske vardı. Kendimi koruyarak gittim. Bundan emin olabilirsiniz. Kulüp de gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun."