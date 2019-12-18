Bilal Başaçıkoğlu, 3 Ada kulübüyle masada

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başaçıkoğlu, şansını İngiltere'de denemek istiyor.

İngiltere'de çalışmalarını sürdüren Bilal ile Leicester City, Norwich City ve Championshi'ten Hull City ilgileniyor. Bilal'in menajeri Yalçın Zöhre, yaptığı açıklamada, "Leicester, Norwich ve Hull çok güzel, tarihleri çok zengin, çok büyük kulüpler." diyerek transfer görüşmelerini doğruladı.

"KAYSERİ'DEN AYRILMAMIN ARKASINDA BİRÇOK NEDEN VAR"

Kayserispor'un yaşadığı finansal problemler nedeniyle kulüpte 1 milyon euro ücretini bırakarak ayrılan Bilal, "Kayserispor'dan ayrılmamın arkasında birçok neden var. Bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Her iki taraf için de ideal çözüm bu olduğu için yolları ayırdık." ifadelerini kullandı.

Hollanda doğumlu 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bilal, 400 bin euro bonservisle transfer olduğu Kayserispor'da 33 Süper Lig maçına çıktı ve 4 asist yaptı.