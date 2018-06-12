Bilal Başacıkoğlu Kayserispor'da

Dün akşam Kayseri'ye gelen Bilal Başacıkoğlu, bu sabah sağlık kontrollerinden geçmişti.

Başacıkoğlu, öğle saatlerinde düzenlenen imza töreniyle kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

BİLAL BAŞACIKOĞLU NASIL BİR FUTBOLCU?

Hollanda doğumlu 22 yaşındaki Türk futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Futbola Heerenveen altyapısında başlayan Bilal Başacıkoğu, 2012 yılında A Takıma yükseldi.

1 yıl sonra Feyenoord'un dikkatini çeken genç futbolcu 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Bilal Başacıkoğlu bu sezon Feyenoord formasıyla 37 resmi maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Feyenoord ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bilal Başacıkoğlu'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 2,75 milyon euro.

22 yaşındaki futbolcu 11 Haziran 2018 Pazartesi akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi. Bilal Başacıkoğlu sabahleyin sağlık kontrolünden geçtikten sonra öğle saatlerinde düzenlenecek olan imza töreniyle kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. BİLAL BAŞACIKOĞLU NASIL BİR FUTBOLCU? Hollanda doğumlu 22 yaşındaki Türk futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Futbola Heerenveen altyapısında başlayan Bilal Başacıkoğu, 2012 yılında A Takıma yükseldi. 1 yıl sonra Feyenoord'un dikkatini çeken genç futbolcu 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Bilal Başacıkoğlu bu sezon Feyenoord formasıyla 37 resmi maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.Feyenoord ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bilal Başacıkoğlu'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 2,75 milyon Euro. (Futbol Arena)